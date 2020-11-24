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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 14 коп.

УрБК, Москва, 26.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 2 коп., до 75,45 руб., а курс евро вырос на 14 коп., до 90,03 руб.

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