Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 14 коп.

УрБК, Москва, 26.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 2 коп., до 75,45 руб., а курс евро вырос на 14 коп., до 90,03 руб.
УрБК, Москва, 24.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2020 года. Курс долл. ...29.05.2020 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро вырос на 29 коп.
УрБК, Москва, 29.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2020 года. Курс долл. США ...27.05.2020 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 12 коп.
УрБК, Москва, 27.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая 2020 года. Курс долл. США ...20.05.2020 Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 20.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2020 года. Курс долл. США ...19.05.2020 Официальный курс доллара США снизился на 59 коп., евро вырос на 23 коп.
УрБК, Москва, 19.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2020 года. Курс долл. США ...