Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. По состоянию на 26 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 688 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 25 ноября число безработных составляло 118 тыс. 686 человек. Таким образом, за последние сутки показатель увеличился на 2 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,60%.
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. По состоянию на 24 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. ...16.11.2020 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,62%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. По состоянию на 16 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...13.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 95 человек
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. По состоянию на 13 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...12.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 321 человека
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. По состоянию на 12 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...03.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 174 человека
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2020. По состоянию на 3 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...