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Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. По состоянию на 26 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 688 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 25 ноября число безработных составляло 118 тыс. 686 человек. Таким образом, за последние сутки показатель увеличился на 2 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,60%.

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