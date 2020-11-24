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В Свердловской области выявлен 391 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 ноября 2020 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 44 тыс. 775 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано восемь летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 988. За сутки из больниц выписаны 395 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 36 тыс. 975 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 25 тыс. 487 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 187 тыс. 990 человек. За сутки зарегистрировано 524 летальных случая (всего 38 тыс. 062), выздоровели 25 тыс. 073 человека (всего 1 млн 685 тыс. 492).

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