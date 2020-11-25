Кирилл Комаров: Сегодня особенно остро возникает запрос на социальную ответственность бизнеса

На вопросы журналистов о сложившейся ситуации в атомной отрасли в год ее 75-летия и новых тенденциях ответил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилл Комаров.



— Кирилл Борисович, какова сегодня ситуация в атомной отрасли, что Росатом делает для того, чтобы, несмотря на сложности последнего времени, не просто сохранять свои позиции, но стать глобальным технологическим лидером?



— Весь этот год совершенно необычный: мы 24 часа в сутки должны быть готовы к любым неожиданностям. Мир очень сильно меняется, и мы обязаны меняться вместе с ним: учиться работать в новых форматах, быть готовыми к разным ситуациям. Это затрагивает и каждого из нас лично, и те корпорации, в которых мы работаем, даже такую большую компанию, как госкорпорация «Росатом».



Мы в этом году празднуем 75 лет своей деятельности, и это событие проходит под девизом «Опережая время». Для нас это не просто слова: мы вкладываем в них очень глубокий смысл. Все предшествующие десятилетия нашего развития мы всегда концентрировались на том, чтобы не просто работать над самыми современными технологиями, не просто добиваться лучших результатов, но все время быть на шаг впереди, уметь предвидеть будущее, работать с некоторым запасом, технологическим и организационным, который позволит нам оставаться в числе мировых технологических лидеров.



Некоторые результаты этого года, хотя он еще не закончился и продолжает нас испытывать, дают нам возможность прийти к определенным выводам. Я бы обозначил сегодня два из них. Первый — о том, что пандемия и, без преувеличения скажу, серьезный общемировой кризис еще раз показывают важность постоянного, бесперебойного и, подчеркну, «зеленого» источника энергии как базового для удовлетворения потребностей человечества. И в этом смысле, я считаю, атомная энергетика в очередной раз доказала человечеству, что способна даже в такие сложные времена продолжать обеспечивать мир бесперебойными, чистыми поставками электроэнергии. Ни один блок в мире из-за пандемических ограничений не был остановлен, более того, серьезно продолжается развитие атомной энергетики во всем мире.



Второй вывод этого года, который тоже очень важен для нас, я бы охарактеризовал как обостренный запрос на социальную ответственность бизнеса в принципе и на решение тех задач, которые Организация Объединенных Наций обозначила как цели устойчивого развития.



— Что вы подразумеваете под социальной ответственностью бизнеса в данной ситуации?



— Я говорю не только о том, что в это сложное время мы не стоим в стороне и активно помогаем системе здравоохранения выдерживать тяжелейшую нагрузку, связанную с коронавирусом. Я говорю также, что для Росатома эта повестка, связанная с социальной ответственностью, с целями устойчивого развития, абсолютно естественна, потому что с первых дней своего основания, все 75 лет мы постоянно существовали в социальном окружении.



И даже историческая закрытость, которая была в советский период и по-прежнему в определенных элементах должна сохраняться в целях безопасности, дала нам очень хорошую основу понимания, что Росатом — это прежде всего люди. Это люди, которые работают у нас — больше 270 тыс. человек, люди, которые живут в наших двадцати пяти атомных городах с общим населением более 2 млн человек. И мы прекрасно понимаем, что в своей работе мы отвечаем не только за зарабатывание прибыли. Мы отвечаем еще и за достойную жизнь этих людей, чтобы им хотелось идти на работу, чтобы они, съездив в Москву или Санкт-Петербург, хотели возвращаться в свои города и становиться нашими сотрудниками.



Но этот срез социальной ответственности, соответствия нашей работы целям устойчивого развития не только в том, как мы обустраиваем пространство вокруг себя. Мы за последние годы сформировали очень серьезный портфель продуктов и проектов, которые направлены в целом на улучшение качества жизни людей.



— Эти проекты касаются новых, неядерных, бизнесов Росатома?



— Да, это и сфера ядерной медицины, и сфера, связанная с переработкой отходов, это и ветроэнергетика, это огромное количество разных разработок в области новых материалов, таких как углеволокно, аддитивные материалы. Каждое из этих направлений играет важнейшую роль в этой логике следования стандартам и целям устойчивого развития, потому что обеспечивает меньшее потребление металла, электричества, меньшее влияние на окружающую среду. У нас на сегодняшний день сформировано порядка 87 разных продуктовых направлений, из которых мы уже целый ряд определили для себя как стратегические. В дополнение к тому, что я уже назвал, это и цифровой Росатом, это и «Умный город», и международная логистика.



Именно в текущем году мы поставили перед собой эту задачу уже комплексно и системно. В апреле этого года наблюдательный совет Росатома утвердил нашу новую стратегию, в соответствии с которой мы, безусловно, сохраняя свой корневой атомный бизнес, хотим крайне активно развивать и те сферы, в которых за последние годы накопили серьезный опыт и компетенции. И задача стоит с очень высокой планкой — к 2030 году в 7-8 раз увеличить нашу выручку по новым продуктам, в первую очередь направленным на улучшение качества жизни людей.



— Какие бизнес-направления, на ваш взгляд, являются приоритетными с этой точки зрения?



— Очень важное для нас направление — это сфера экологии. Полтора года назад госкорпорация была определена правительством как оператор по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности. И сегодня мы одновременно идем по двум трекам: построение системы обращения с этими отходами по всей стране, включая и информационную систему, и комплекс предприятий, которые будут обеспечивать переработку этих отходов.



Параллельно с этим мы занимаемся уже сегодня целым рядом проектов в области так называемого наследия, то есть ликвидации накопленного экологического ущерба. И здесь целый ряд объектов, которые сейчас находятся у нас в реальной работе. Это и огромная свалка практически в центре Челябинска, которую мы почти заканчиваем рекультивировать, это печально известная на всю страну площадка «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском Иркутской области, это недавно принятое правительством решение поручить нам заниматься проблемой отходов на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также Красный Бор под Санкт-Петербургом. Это большой пласт работы, за которую мы чувствуем серьезную ответственность.



Кроме того, на международном уровне мы ведем беспрецедентную по своим масштабам работу по очищению арктической акватории от затопленных подводных лодок. Тоже очень серьезный проект, который делается в международной кооперации.



В части медицины мы являемся одним из мировых лидеров по производству медицинских изотопов. Сейчас, в период пандемии, мы постарались также найти внутри Росатома решения, которые помогали бы бороться с ней. Только на конец лета наши предприятия стерилизовали более 40 млн масок, около 1 млн медицинских транспортных систем, которые используются для тестирования на наличие вируса COVID-19. Работаем над новыми комплексами лучевой терапии, наращиваем мощности по производству изотопов, ведем работу по созданию новых мощностей в области ядерной медицины.



Придерживаясь четких убеждений в необходимости инвестировать в чистые источники электроэнергии, мы одновременно с нашими атомными компетенциями активно развиваем компетенции в области ветроэнергетики. В мае запустили крупнейший в России ветропарк в Республике Адыгея мощностью 150 мВт, сейчас активно работаем над тем, чтобы до конца года запустить следующий парк в Ставрополье. Идет работа над целым рядом других проектов. В общей сложности планируем построить 1 ГВт ветромощностей.



— Новый курс Росатома, включающий помимо основного бизнеса такое разнообразие направлений, уже приносит результаты?



— Наша новая стратегия включает все это в совокупности — опору на чистые источники энергии, приверженность целям устойчивого развития, желание быть социально полезными, производить продукты, которые действительно направлены на улучшение качества жизни людей. И правильность этого курса очень хорошо подчеркивается цифрами.



За 2020 год итоги еще рано подводить, но за 2019 год наша гражданская выручка, открытая выручка по МСФО выросла на 11,5%. Зарубежная выручка тоже очень прилично увеличилась, больше чем на 7,5%. И, что очень важно для нас, прирост выручки по новым бизнесам составил 14,6%, то есть по новым бизнесам мы растем даже быстрее, чем по своему традиционному сектору, и дошли до уровня 228 млрд руб. За последние пять лет это практически двукратный прирост.



И это только начало: мы не собираемся останавливаться и уверены, что выбранная нами стратегия развития компании с опорой на наши традиционные атомные компетенции, желанием работать над улучшением качества жизни людей, привносить в мир правильные, экологически чистые, ориентированные на это улучшение качества жизни людей продукты и услуги, безусловно, принесет свой результат.



— Если зашла речь о цифрах, какой вы планируете по итогам 2020 года объем портфеля зарубежных заказов на ближайшее десятилетие?



— Предпочитаю никогда не говорить о планах, тем более в цифрах. Скажу только, что мы набрали уже очень приличный портфель зарубежных заказов, который находится где-то между 135 и 140 млрд долл. США в разные годы. И наша главная задача сегодня не наращивание этого портфеля, а его поддержание, потому что наша зарубежная выручка каждый год растет, а это значит, что каждый год мы из тех заказов, которые подписали ранее, определенную часть исполняем. Поэтому портфель наш «съеживается», и, чтобы он оставался на прежнем уровне сегодня относительно итогов 2019 года, мы должны были подписать контрактов минимум на 7,5 млрд долл. США. Контрактация идет в этом году очень активно, и мы ее не останавливаем. Но сейчас главная задача — сфокусироваться на исполнении подписанных контрактов, а в части портфеля — обеспечивать «подушку» для нормальной деятельности на ближайшие годы.



— И еще вопрос, касающийся экологии: использует ли Росатом инновационные методы для переработки ядерных отходов? Какие технологии в этой сфере могут появиться в будущем?



— Я скажу, что далеко не все продукты жизнедеятельности, которые образуются в атомной отрасли, в ядерно-топливном цикле, являются отходами. Здесь у нас позиция принципиальная: все, что подлежит рециклированию, все, что можно превратить в дополнительные источники энергии, материалов, не является отходами в прямом смысле слова, а представляет собой источник ценного сырья, которое нуждается в извлечении и переработке.



Помимо этого мы, безусловно, сегодня работаем над технологиями будущего — над двухкомпонентной атомной энергетикой, где топливо, отработавшее в традиционных водо-водяных реакторах, можно будет использовать в реакторах на быстрых нейтронах. И это не просто мечты о будущем: уже сегодня у нас функционируют два «быстрых» реактора на Белоярской АЭС в Свердловской области: один мощностью 600 мВт, другой — 800 мВт. И в наших планах уже в ближайшее время сформировать активную зону на реакторе мощностью 800 мВт, полностью состоящую из МОКС-топлива, которое как раз является результатом переработки отработавшего ядерного топлива и извлеченных оттуда полезных элементов, это возможность использовать их в будущем.



Я считаю, что, двигаясь по пути развития «быстрых» технологий, мы сможем если не полностью, на 100% замкнуть ядерно-топливный цикл, то очень сильно приблизиться к тому, чтобы атомная энергетика и воспринималась, и реально работала как возобновляемая энергетика, поскольку мы сможем почти бесконечно опираться на одни и те же ресурсы.



Фото с официального сайта Росатома