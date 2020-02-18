В Свердловской области предъявили обвинение производителю опасного антисептика

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. Следственные органы предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю, который в Сысертском районе выпускал антисептик, содержащий метанол. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, производство было организовано ИП Калинин А.В. Предприниматель подделал документы, чтобы продавать собственный антисептик ANTISEPT’S. Для этих целей он сфальсифицировал документы. Само производство было налажено в одном из цехов на территории муниципалитета.



Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полицией изъято по всему региону порядка 2,5 л антисептика.



«Представителями МВД на территории всех без исключения муниципальных образований региона проводятся проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования с целью выявления ранее приобретенного жидкого вещества ANTISEPT’S», — пояснил Валерий Горелых.



Напомним, что на днях в Якутии семь человек погибли после употребления ANTISEPT’S. Впоследствии экспертиза обнаружила в средстве повышенное содержание метанола.