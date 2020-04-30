Свердловский арбитраж отказал арендодателю «ВУХИН» в иске о взыскании 1 млн рублей с бара «Мизантроп»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Арбитражный суд Свердловской области отказал АО «ВУХИН» в удовлетворении иска о взыскании 1 млн руб. с бара «Мизантроп» в Екатеринбурге.
Как пояснил совладелец заведения Антон Гиренко-Коцуба, арендодатель насчитал эту сумму за три месяца вынужденного простоя бара, занимавшего помещения в здании по улице 8 Марта, 14. Предоставлять отсрочку или льготы по оплате АО «ВУХИН» отказалось.
Владельцы заведения после выигранного суда решили сменить помещение.
Напомним, что с конца марта 2020 года все кафе, рестораны и развлекательные заведения в стране закрыты в связи с карантином. С 3 апреля 2020 года правительство РФ установило условия по отсрочке арендных платежей. Согласно постановлению, льготы получили компании и предприниматели, признанные пострадавшими из-за влияния пандемии коронавируса.
Как рассказали УрБК владельцы заведений, из-за пробелов в законодательстве не все участники пострадавших отраслей смогли воспользоваться предоставленными льготами.
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2020. В Екатеринбурге 70% заведений общепита распустили сотрудников по неоплачиваемым ...16.04.2020 Арендодатель клуба «Дом печати» в Екатеринбурге пригрозил выселить «Телеклуб»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Арендодатель клуба «Дом печати» в Екатеринбурге — ООО «Татлинъ» — пригрозил выселить ...20.10.2017 В Екатеринбурге собственник сети бургер-баров «Огонь» объявил о продаже заведения на ул. Ленина
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Директор сети бургер-баров «Огонь» Ян Кожан объявил на своей странице в соцсети о ...04.04.2017 В Екатеринбурге закрывается berrY BAR
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2017. Кафе berrY BAR закрывается через две недели. Об этом владельцы заведения сообщили в ...05.03.2014 В Екатеринбурге закрылся бар «Эрнест Хэмингуэй»
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2014. В Екатеринбурге вчера перестал работать ром-бар «Эрнест Хэмингуэй», расположенный на ...