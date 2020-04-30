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Свердловский арбитраж отказал арендодателю «ВУХИН» в иске о взыскании 1 млн рублей с бара «Мизантроп»

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Арбитражный суд Свердловской области отказал АО «ВУХИН» в удовлетворении иска о взыскании 1 млн руб. с бара «Мизантроп» в Екатеринбурге.

Как пояснил совладелец заведения Антон Гиренко-Коцуба, арендодатель насчитал эту сумму за три месяца вынужденного простоя бара, занимавшего помещения в здании по улице 8 Марта, 14. Предоставлять отсрочку или льготы по оплате АО «ВУХИН» отказалось.

Владельцы заведения после выигранного суда решили сменить помещение.

Напомним, что с конца марта 2020 года все кафе, рестораны и развлекательные заведения в стране закрыты в связи с карантином. С 3 апреля 2020 года правительство РФ установило условия по отсрочке арендных платежей. Согласно постановлению, льготы получили компании и предприниматели, признанные пострадавшими из-за влияния пандемии коронавируса.

Как рассказали УрБК владельцы заведений, из-за пробелов в законодательстве не все участники пострадавших отраслей смогли воспользоваться предоставленными льготами.

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