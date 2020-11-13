На новом заводе «Атомстройкомплекса» начала работать лаборатория контроля качества продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. На новом заводе «АТОМ Цемент», который входит в структуру компании «Атомстройкомплекс», в полную мощность заработала лаборатория контроля качества продукции.



Как сообщает пресс-служба застройщика, благодаря современной технике, которой оборудован лабораторный корпус, в будущем уральская продукция сможет пройти сертификацию по общепринятым мировым стандартам API. Таким образом, в перспективе произведенный на заводе в Сысерти цемент сможет поставляться за рубеж.



«В лаборатории осуществляется контроль над физическими и химическими свойствами сырья, промежуточного и конечного продукта — клинкера и цемента. Химический и минералогический контроль продукция проходит на оборудовании фирмы Bruker и XRF Scientific, физико-механический — на немецком оборудовании Testing и SympaTec GmbH», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Отмечается, что вся техника оснащена адаптированными программами, с которыми могут работать лаборанты любого уровня подготовки. Их главная задача состоит в том, чтобы подтверждать качественный состав цемента, в том числе изучать способность частиц сцепляться, что в конечном итоге будет влиять на прочность конструкций.



Кроме того, на заводе «АТОМ Цемент» собираются производить белый цемент, используемый в архитектурно-отделочных работах. В настоящее время в большинстве своем он поставляется из-за рубежа. В России потребление белого цемента может возрасти, потому что цветные бетоны получают все большую востребованность благодаря своим свойствам и функциональности — здания, возведенные из этого материала, не нуждаются в дополнительной отделке.



«АТОМ Цемент» — приоритетный инвестиционный проект Среднего Урала. Официальное открытие предприятия планируется в начале декабря.





Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Ранее стало известно, что на заводе «АТОМ Цемент» выпустили пробную партию клинкера — основного материала, из которого получают цемент.



«АТОМ Цемент» — одиннадцатое предприятие «Атомстройкомплекса». Собственное производство позволяет нам обеспечивать стройку всем необходимым, контролировать сроки поставок, качество и стоимость материалов. Новый завод будет производить 550 тыс. т цемента в год, полностью обеспечит потребность предприятий «Атомстройкомплекса» в качественном цементе марки 500, который будет поставляться и другим строителям Екатеринбурга и Свердловской области. Именно такой цемент необходим для уникального и высотного строительства. Доступность материала позволит удерживать цены на жилье, поскольку вся стройка завязана на цементе», — пояснил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



Выпущенный на предприятии клинкер соответствует самым высоким стандартам качества, при том что достичь таких результатов с первого раза получается не всегда. Таким образом, произведенный запуск пробной партии признан успешным. Заводское оборудование было смонтировано в соответствии со стандартами, исходное сырье — известняк и глина — имеет стабильно высокое качество.



Валерий Ананьев отметил, что в основу производства положен мокрый способ, который обеспечивает стабильно высокое качество продукции и наиболее безопасен для окружающей среды. По расчетам экологов, благодаря высокоэффективным пылеулавливающим фильтрам воздух на предприятии будет очищаться на 99,9%.