Россияне в III квартале досрочно погасили ипотечные кредиты на 0,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.11.2020. Россияне в III квартале 2020 года досрочно погасили ипотечные кредиты на общую сумму более 524,8 млрд руб., что на 82,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.
По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в полтора раза.
Аналитики ЦБ отмечают, что в III квартале был зафиксирован рекордный квартальный показатель для российского рынка (с момента начала публикации этих данных ЦБ в 2018 году).
Львиная доля ипотечных кредитов была закрыта за счет собственных сбережений заемщиков и госсубсидий. Рефинансированием ипотеки воспользовались не более 3% заемщиков.
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