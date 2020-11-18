УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:57

Россияне в III квартале досрочно погасили ипотечные кредиты на 0,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.11.2020. Россияне в III квартале 2020 года досрочно погасили ипотечные кредиты на общую сумму более 524,8 млрд руб., что на 82,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в полтора раза.

Аналитики ЦБ отмечают, что в III квартале был зафиксирован рекордный квартальный показатель для российского рынка (с момента начала публикации этих данных ЦБ в 2018 году).

Львиная доля ипотечных кредитов была закрыта за счет собственных сбережений заемщиков и госсубсидий. Рефинансированием ипотеки воспользовались не более 3% заемщиков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2020 Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в III квартале вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Средний размер выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в III квартале 2020 ...

22.10.2020 Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в III квартале 2020 года вырос на 8,6%

УрБК, Челябинск, 22.10.2020. Средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области в III квартале 2020 года ...

21.10.2020 Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в III квартале вырос на 6,3%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2020. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в III квартале 2020 ...

12.04.2018 Объем выдачи ипотеки в РФ в январе-марте 2018 года вырос на 85%

УрБК, Москва, 12.04.2018. В январе-марте 2018 года в России выдали ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 600 ...

09.09.2009 Кредитные организации РФ досрочно погасили кредиты, взятые в Банке России, на сумму 1,11 трлн. рублей

УрБК, Москва, 09.09.2009. Российские банки в I полугодии 2009 года досрочно погасили кредиты ЦБ РФ без обеспечения на ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (552)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18