Россияне в III квартале досрочно погасили ипотечные кредиты на 0,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.11.2020. Россияне в III квартале 2020 года досрочно погасили ипотечные кредиты на общую сумму более 524,8 млрд руб., что на 82,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.



По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в полтора раза.



Аналитики ЦБ отмечают, что в III квартале был зафиксирован рекордный квартальный показатель для российского рынка (с момента начала публикации этих данных ЦБ в 2018 году).



Львиная доля ипотечных кредитов была закрыта за счет собственных сбережений заемщиков и госсубсидий. Рефинансированием ипотеки воспользовались не более 3% заемщиков.