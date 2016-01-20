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Свердловчан оштрафовали на 35 млн рублей за нарушение санитарных ограничений

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Общая сумма штрафов, которые выписали физическим и юридическим лицам в Свердловской области за нарушение санитарных требований, превысила 35 млн руб. Об этом 24 ноября 2020 года на заседании регионального оперштаба сказал замгубернатора Азат Салихов.

«По результатам проведения контрольных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел и министерства общественной безопасности Свердловской области всего составлено 39,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день по результатам рассмотренных протоколов судами назначено 23,3 тыс. административных наказаний в виде штрафа на общую сумму более 35 млн руб.», — приводит слова А. Салихова департамент информполитики региона.

Всего за время пандемии в регионе было проведено 23 тыс. проверок, в том числе в ресторанах, магазинах и общественном транспорте. Из них 3,5 тыс. рейдов — в Екатеринбурге.

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