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Сегодня, 12:02

Оборот розничной торговли Свердловской области в октябре сократился на 11,2%

Оборот розничной торговли Свердловской области в октябре 2020 года составил 94 млрд 149 млн руб., что на 11,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

«В октябре 2020 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 21 тыс. 841 руб. (в октябре 2019 года — 23 тыс. 571 руб.)», — говорится в сообщении.

В январе-октябре 2020 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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