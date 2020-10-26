Новостройки в Екатеринбурге в ноябре подорожали на 7%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга в ноябре составляет 92,4 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.
За последний месяц квартиры в новостройках уральской столицы подорожали на 7%, за год — на 24%.
Аналитики связывают резкий рост цен в городах-миллионниках с ажиотажным спросом на жилье и действием программы субсидирования ипотечных ставок.
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