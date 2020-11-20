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20.11.2020

Россия разгромно проиграла Сербии

Российские футболисты проиграли сербам в заключительном матче Лиги наций. И в самом факте поражения нет ничего удивительного — сербская футбольная школа всегда отличалась хорошей техникой, а страна породила много выдающихся игроков. К тому же играли подопечные Тумбаковича дома, а это все еще фактор, даже без фанатов на трибунах.

Однако разгромный счет 5:0 — совсем не то, чего ждали от сборной Черчесова. Ведь для наших игроков это был крайне важный матч, в случае победы РФ переходила в лигу А, и прогнозы на спорт давали россиянам как минимум равные шансы. Хотя тревожных звоночков хватало.

Россия разгромно проиграла Сербии

Два заключительных цикла матчей сборных наша команда провела слабо. Поражение в товарищеской игре со Швецией, домашние ничьи с Турцией и Венгрией. Оптимисты не огорчались — мы все еще первые в группе. Затем последовала равносильная поражению ничья с Молдовой и отрицательный результат в Стамбуле. Венгры догнали коллектив Черчесова, но болельщики надеялись, что на последний матч парни соберутся.

И надо сказать, что игра могла развиваться по совсем другому сценарию. Уже на первой минуте Антон Заболотный в упор расстреливал сербские ворота. Но ударил прямо в голкипера.

А через 9 минут хозяева добились успеха. Радоньич обыграл Оздоева и красиво перекинул мяч через непонятно зачем присевшего Гильерме. 1:0, сербы выходят вперед.

Спустя десять минут Заболотный снова получил шанс, но теперь ударил мимо ворот. И вновь команда Тумбаковича быстро наказала наших за неиспользованный момент. Розыгрыш в штрафной при попустительстве защитников закончился точным ударом Йовича.

Под конец первого тайма хозяева отличились еще дважды. Сначала Влахович подкараулил отскок после дальнего удара Йовича, а затем он сам забил свой второй мяч головой после фланговой подачи. Во втором тайме игра несколько успокоилась, хотя россияне имели возможность размочить счет. Но в итоге сербы его лишь увеличили — на 64-й минуте Младенович вышел к воротам Гильерме и пробил голкипера.

Болезненное поражение, имеющее сразу два серьезных турнирных последствия. Во-первых, Россия потеряла первое место, поскольку венгры переиграли турок 2:0. А во-вторых, наша команда опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на следующий ЧМ.

Болельщикам остается верить в сборную и следить за национальным чемпионатом. А https://rocketbet.ru/ поможет прогнозировать результаты, чтобы сделать верный выбор.

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