В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о серии разбойных нападений на МФО

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Оренбургской области Владимиру Лапко, признанному виновным в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации и другие торговые точки в Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, первое нападение В. Лапко устроил 26 сентября 2019 года в Реже на кассира магазина.
«У подсудимого при себе было стандартное стреляющее устройство (ракетница) «Сигнал охотника», снаряженное резьбовым патроном «Сигнал охотника», а также шапка-маска для маскировки. Направив в сторону головы кассира стреляющее устройство, выражая тем самым угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал от последней открыть кассу. После чего похитил 8,4 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В том же Реже 9 октября 2020 года произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Злоумышленник похитил ювелирные изделия на сумму свыше 158,1 тыс. руб. Далее последовала серия разбойных нападений на пункты ряда МФО: «Быстроденьги», «Скорость финанс», «ФинансЦентр Югра».
Суд признал В. Лапко виновным по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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