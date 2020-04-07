В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о серии разбойных нападений на МФО

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Оренбургской области Владимиру Лапко, признанному виновным в серии разбойных нападений на микрофинансовые организации и другие торговые точки в Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, первое нападение В. Лапко устроил 26 сентября 2019 года в Реже на кассира магазина.



«У подсудимого при себе было стандартное стреляющее устройство (ракетница) «Сигнал охотника», снаряженное резьбовым патроном «Сигнал охотника», а также шапка-маска для маскировки. Направив в сторону головы кассира стреляющее устройство, выражая тем самым угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовал от последней открыть кассу. После чего похитил 8,4 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



В том же Реже 9 октября 2020 года произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Злоумышленник похитил ювелирные изделия на сумму свыше 158,1 тыс. руб. Далее последовала серия разбойных нападений на пункты ряда МФО: «Быстроденьги», «Скорость финанс», «ФинансЦентр Югра».



Суд признал В. Лапко виновным по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.