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Пайщик ЖСК «Бухта Квинс» подал иск о банкротстве кооператива

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Пайщик ЖСК «Бухта Квинс» в Екатеринбурге подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве кооператива.

Согласно данным, опубликованным в картотеке суда, сумма исковых претензий составила более 5,6 млн руб.

В пятницу, 20 ноября 2020 года, Кировский районный суд Екатеринбурга признал экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова виновным в мошенничестве со средствами, полученными от пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». По решению суда М. Шилиманов приговорен к пяти годам лишения свободы. Также суд взыскал с него 28,6 млн руб.

Еще одним фигурантом по этому делу проходил худрук Театра эстрады Александр Новиков. Уголовное преследование артиста было прекращено на стадии следствия.

Добавим, что М. Шилиманов в ближайшее время должен предстать перед судом еще по одному уголовному делу — о передаче взятки экс-главе ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову.

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