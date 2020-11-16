Правительство РФ ликвидирует восемь институтов развития

УрБК, Москва, 23.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о планах по оптимизации институтов ...

УрБК, Москва, 16.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал сокращение штата в центральных и ...

Штат региональных органов власти РФ с 2021 года сократят на 10%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) будет работать до 1 сентября 2018 года. ...

Срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ продлили до 1 сентября 2018 года

За пять лет Фонд содействия реформированию ЖКХ переселил из аварийного жилья 345 тысяч человек

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2012. Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу в следующем году, но его ...