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Сегодня, 15:03

Правительство РФ ликвидирует восемь институтов развития

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о планах по оптимизации институтов развития, сообщает ТАСС.

По словам М. Мишустина, планируется сократить восемь институтов из 40. Их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

«Речь идет о двух лизинговых компаниях — ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк — на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ», — пояснил М. Мишустин.

К Российскому научному фонду планируется присоединить Российский фонд фундаментальных исследований. Российскую венчурную компанию передадут под управление Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее Михаил Мишустин анонсировал сокращение штата в центральных и территориальных органах власти с 1 января 2021 года.

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