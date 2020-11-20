В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области продлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, следует из сообщения МЧС.



По данным синоптиков, 21 ноября 2020 года на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с.



Накануне было объявлено штормовое предупреждение на 19 и 20 ноября 2020 года.