В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области продлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, следует из сообщения МЧС.
По данным синоптиков, 21 ноября 2020 года на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с.
Накануне было объявлено штормовое предупреждение на 19 и 20 ноября 2020 года.
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В Свердловской области на 19 и 20 ноября 2020 года объявлено штормовое предупреждение в ...21.05.2020 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области на 22 мая в связи с ...30.04.2020 В Свердловской области на 1 мая объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2020. МЧС выпустило предупреждение на 1 мая 2020 года в связи с усилением ветра на территории ...25.03.2020 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. В Свердловской области на 26 марта 2020 года объявлено штормовое предупреждение в связи ...15.07.2019 В Свердловской области на 16 июля объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Свердловской области на 16 июля 2019 года объявлено штормовое предупреждение. ...