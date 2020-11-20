В Свердловской области подтверждено 372 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 ноября 2020 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 42 тыс. 460 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано семь летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 933. За сутки из больниц выписали 376 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровело 34 тыс. 629 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 24 тыс. 318 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 039 тыс. 926 человек. За сутки зарегистрирован 461 летальный случай (всего 35 тыс. 311), выздоровели 24 тыс. 758 человек (всего 1 млн 551 тыс. 414).
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