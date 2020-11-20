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20.11.2020

В Алапаевске компания «Деревянный дом» задолжала своим сотрудникам зарплату в размере 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Алапаевске после вмешательства прокуратуры ООО «Деревянный дом» частично погасило задолженность по выплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства было установлено, что перед 36 сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате за период с ноября 2019 года по август 2020 на общую сумму свыше 1,1 млн руб.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по пункту 2 части 2 статьи 37 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена перед работниками на сумму свыше 900 тыс. руб. Погашение оставшейся задолженности в размере свыше 200 тыс. руб. остается на контроле городской прокуратуры.

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