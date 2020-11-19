Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 67 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. По состоянию на 19 ноября в Свердловской области официально зарегистрирован 119 тыс. 141 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 18 ноября число безработных составляло 119 тыс. 208 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 67 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,62%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 29 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. По состоянию на 18 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 49 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. По состоянию на 17 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 95 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. По состоянию на 13 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 276 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. По состоянию на 11 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 46 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. По состоянию на 10 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...