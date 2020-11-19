Коттеджи под прицелом

В России на протяжении 2020 года резко возросло количество разбойных нападений на загородные дома. В тройку городов с наибольшим числом таких преступлений попал также Екатеринбург. В охранных предприятиях объясняют новую тенденцию экономическими последствиями пандемии, в том числе ростом безработицы. Одновременно с этим в Свердловской области в целом наблюдается падение раскрываемости преступлений. Показатели ухудшились после перевода части полиции на патрулирование по соблюдению масочного режима и других антикоронавирусных ограничений.



По данным компании «Delta Системы безопасности», в 2020 году число вызовов охраны по разбойным нападениям на загородные дома выросло примерно на треть. Если в 2019 году доля таких преступлений составляла 0,53%, теперь — 1,61% (каждый 62-й вызов). Всего было проанализировано 95 тыс. вызовов.



Наибольшее количество таких преступлений наблюдалось в Кургане, Уфе и Екатеринбурге. При нападении злоумышленники использовали в основном ножи, топоры, арматуру. Реже — травматическое и огнестрельное оружие.



Увеличение нападений гендиректор компании Андрей Цыбаков связал с экономическими последствиями ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«Социальная напряженность, рост числа безработных, падение реальных доходов, несостоявшиеся отпуска и многое другое, к чему привела пандемия коронавируса, обрушившаяся на нас в этом году, порождают агрессию и рост преступности», — сказал Андрей Цыбаков.



Следует также отметить, что в период самоизоляции и закрытых границ владельцы объектов загородной недвижимости вынуждены были оставаться дома. Это, в свою очередь, и привело к тому, что традиционные для сезона отпусков кражи сменились разбойными нападениями.



Впрочем, данные компании сложно воспринимать как объективные. По словам эксперта, сигнализацией оснащено только каждое десятое домовладение. При этом у собственников загородных объектов недвижимости сохранилась привычка отключать систему по приезде домой. Впрочем, силовые структуры подробных деталей о преступности в Свердловской области не предоставляют.



Если судить по данным, предоставленным прокуратурой региона, то в целом уровень преступности на Среднем Урале с января по сентябрь 2020 года вырос на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего было зарегистрировано 44 тыс. 295 правонарушений. Больше половины из них пришлось на хищение чужого имущества (55,3%). Доля разбоев при этом составила 0,6%. В то же время количество краж, совершенных с проникновением в жилище, сократилось на 36,6% в сравнении с прошлым годом.



Впрочем, этих данных также недостаточно, чтобы объективно оценить уровень угрозы для коттеджных поселков, расположенных в окрестностях Екатеринбурга. На детальный запрос УрБК по этому вопросу в свердловском ГУ МВД России ответить не смогли.



В то же время статистика прокуратуры подтверждает выводы, сделанные охранными предприятиями. Во-первых, из общего числа злоумышленников 53,7% не имеют постоянного источника дохода, еще 2,2% признаны безработными.



Во-вторых, еще в марте 2020 года (до введения ограничений по коронавирусу) начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков отчитывался о падении уровня преступности. К примеру, в 2019 году число разбоев сократилось на 17,35% по сравнению с предыдущим годом. По всей видимости, в следующем году А. Мешкову придется отчитываться о другой, не самой благоприятной динамике.



Наконец, на рост агрессивности преступности могло повлиять увеличение нагрузки на полицию после введения ограничений. В частности, только с начала октября 2020 года свердловское ГУ МВД на 50% увеличило количество патрулей для контроля за соблюдением масочного режима в крупных населенных пунктах. Эти же меры предпринимались в период весенней волны ограничений. Штатная численность сил правопорядка в то же время практически не изменилась. При такой дополнительной нагрузке работа полиции по борьбе с преступностью в загородных поселках осложнена.



На этом фоне ухудшились показатели раскрываемости преступлений на Среднем Урале. Как следует из отчета МВД, за девять месяцев 2020 года свердловская полиция смогла закончить расследование 24,8 тыс. преступлений (это на 0,4% меньше по сравнению с прошлым годом). Доля нераскрытых преступлений выросла на 9,3%, составив 17,3 тыс.



В настоящее время один из немногих инструментов полиции в борьбе с преступностью на отдаленных территориях — призывать домовладельцев к бдительности. В загородных поселках, по словам читателей УрБК, уже появились листовки, расклеиваемые участковыми, с рекомендациями обезопасить свои дома.