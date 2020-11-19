Промпроизводство в Свердловской области в октябре выросло на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Промышленное производство в Свердловской области в октябре 2020 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сегменте «обрабатывающие производства» показатель вырос на 4,6%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 4,8%, в сегменте «добыча полезных ископаемых» — на 4%.
В январе-октябре 2020 года объем промышленного производства на Среднем Урале вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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