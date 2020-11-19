В Челябинской области отклонили почти 4,3 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 19.11.2020. На 12 ноября жители Челябинской области подали 16 тыс. 346 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 10 тыс. 938 уже одобрено, по 4 тыс. 297 получены отказы.
Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
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