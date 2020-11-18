Глава федерального оперштаба Татьяна Голикова призвала ряд регионов ужесточить ограничения

УрБК, Москва, 18.11.2020. Руководитель федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала регионы установить дополнительные ограничения. Об этом она сказала на совещании с участием президента России Владимира Путина.
По ее словам, рекомендация адресована к субъектам, где наблюдается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции: Орловская, Ивановская, Иркутская, Пензенская, Самарская и Омская области, а также Севастополь, Чувашия, Мордовия и Коми.
«Суточный показатель по стране увеличился в 2,5 раза за последние полтора месяца. Несмотря на напряженность ситуации в целом, в стране ситуация контролируемая», — сказала Т. Голикова.
Также она добавила, что уже в 79 регионах запретили ночную работу кафе, ресторанов и развлекательных заведений. В 42 регионах продлены или идут школьные каникулы. Более половины учащихся российских вузов переведены на дистанционное обучение.
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