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18.11.2020

«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили

УрБК, Москва, 18.11.2020. «АвтоВАЗ» в пятый раз за 2020 год поднял цены на автомобили. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на прайс-листы производителя.

В среднем цены выросли на 1%. Так, серия Lada Granta подорожала на 5 тыс. руб. (от 489 тыс. руб.), Lada Xray — на 7 тыс. руб. (от 661 тыс. руб.), Lada 4x4 — на 6 тыс. руб. (от 588 тыс. руб.), Lada Largus — на 8 тыс. руб. (от 654 тыс. руб.), Lada Vesta — на 9-11 тыс. руб. (от 677 тыс. руб.). При этом стоимость модели Lada Niva не изменилась (от 738 тыс. руб.).

Напомним, что в последний раз «АвтоВАЗ» повышал цены с 1 октября. Тогда рост в среднем составил 1-2%.

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