Производство бензина в России в октябре снизилось на 7%

Производство бензина в России в октябре 2020 года сократилось на 7% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.



К сентябрю 2020 года показатель также снизился на 7%.



С января по октябрь 2020 года в России произвели 32 млн т топлива, что на 3,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.