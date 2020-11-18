Производство бензина в России в октябре снизилось на 7%

Производство бензина в России в октябре 2020 года сократилось на 7% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
К сентябрю 2020 года показатель также снизился на 7%.
С января по октябрь 2020 года в России произвели 32 млн т топлива, что на 3,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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