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18.11.2020

Производство бензина в России в октябре сократилось на 7%

УрБК, Москва, 18.11.2020. Производство бензина в России в октябре 2020 года сократилось на 7% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

К сентябрю 2020 года показатель также снизился на 7%.

С января по октябрь 2020 года в России произвели 32 млн т топлива, что на 3,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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