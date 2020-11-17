Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 78 коп.

УрБК, Москва, 17.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 66,67 коп., до 76,25 руб., а курс евро — на 78,26 коп., до 90,39 руб.