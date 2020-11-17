«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Москвы в Горно-Алтайск

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 25 декабря возобновляет выполнение прямого рейса по направлению Москва — Горно-Алтайск — Москва (U6 -1351/1352). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Прямой рейс из аэропорта Домодедово в Горно-Алтайск будет выполняться ежедневно. Стоимость билетов стартует от 5 тыс. 115 руб. в одну сторону и от 8 тыс. 930 руб. туда-обратно.
Билеты можно приобрести в авиакассах, по звонку в call-центр 8-800-7700-262, на официальном сайте www.uralairlines.ru, а также в мобильном приложении Ural Airlines.
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