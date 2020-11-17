В Екатеринбурге усилят работу по содержанию дорог на маршрутах общественного транспорта и возле больниц

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил коммунальным службам усилить работу по содержанию дорог на отдельных участках.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, службам благоустройства всех семи районов города поручено обратить внимание на на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детским садам.
Глава города потребовал также сохранить темпы по вывозу с улиц снежной массы на специализированные полигоны. Акцент — на устранение наледи на дорогах и пешеходных зонах мегаполиса с использованием противогололедных материалов.
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