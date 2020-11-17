В Нижних Сергах выявили незаконную добычу грунта на горе «Кабацкая»

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила незаконную добычу грунта на горе «Кабацкая» в Нижних Сергах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в регионе.



Прокуратура установила, что на указанной горе расположено железобетонное сооружение, вокруг которого имеется открытая горная выработка, образованная вследствие добычи общераспространенных полезных ископаемых — метаморфических горных пород. Площадь горной выработки составила 4 тыс. 241 кв. м., объем добытого грунта — 7 тыс. 525 кубометров.



Уточняется, что добытый грунт использовался муниципальным бюджетным учреждением «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» для отсыпки дорог. Между тем, в соответствии с Единым государственным реестром лицензий на право пользования участками недр местного значения, действующие лицензии на право пользования на момент ведения работ у МБУ отсутствовали.



В связи с изложенным муниципальным бюджетным учреждением допущено самовольное пользование недрами без лицензии. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в Нижнесергинский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать МБУ провести мероприятия по восстановлению земельного участка на горе «Кабацкая» в Нижних Сергах до прежнего состояния. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.