Тарифы на вывоз отходов в России вырастут на 4%

УрБК, Москва, 16.11.2020. Тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) в России вырастут в среднем на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин.
По его словам, тарифы планируется повысить с 1 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что на фоне экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции уровень сбора платежей за вывоз и утилизацию ТКО упал. Часть региональных операторов оказалась под угрозой банкротства.
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