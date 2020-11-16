Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан о благоустройстве общественных территорий в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан о благоустройстве городских общественных территорий в 2022 году. Об этом сегодня, 16 ноября, в ходе онлайн-брифинга сообщила председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова.



«Мы очень надеемся на активное участие горожан в сборе предложений, который пройдет с 16 ноября по 15 декабря. На основе собранных предложений муниципальная общественная комиссия сформирует «шорт-лист», в который войдут территории, собравшие наибольшее количество голосов. На официальном портале Екатеринбурга будут размещены эскизы территорий, вынесенных на рейтинговое голосование. Исходя из результатов будет определен приоритетный объект, реализация которого планируется в 2022 году», — отметила она.



Принять участие в сборе предложений можно на официальном портале Екатеринбурга. Муниципальная комиссия предложила семь объектов (летний парк «Уралмаш», сад имени Ф. Энгельса в границах улиц Малышева, Бажова, Энгельса в Октябрьском районе, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк на улице Чкалова, сквер на Опалихинской, Преображенский парк, Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный). Екатеринбуржцы могут выбрать один из них или предложить свой вариант.



Напомним, в начале 2020 года горадминистрация подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей первоочередному включению в программу «Формирование современной городской среды» в 2021 году. Тогда в голосовании приняли участие 128 тыс. 273 жителя уральской столицы. Победителем признан дендрологический парк-выставка на улице Первомайской. За него отдали голоса 100 тыс. 053 человека (78% от общего количества).