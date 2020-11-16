ЕВРАЗ направил более 8 млн рублей на поддержку медучреждений Новокузнецка и Таштагола

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. ЕВРАЗ выделил более 8 млн руб. медицинским учреждениям Новокузнецка и Таштагола для борьбы с коронавирусом.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 выделено 1,5 млн руб. на приобретение медикаментов для организации лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Кроме того, более 6 млн 600 тыс. руб. направлено Таштагольской районной больнице на покупку специализированного оборудования.
«В медицинское учреждение уже поступили 5 концентраторов кислорода, 15 облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха и цифровой передвижной рентгенодиагностический комплекс для диагностики заболевания легких у нетранспортабельных больных. Данное оборудование необходимо больнице для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19 и для профилактики заболевания», — говорится в сообщении.
Поддержка здравоохранения — приоритетное направление благотворительной деятельности компании в период распространения коронавирусной инфекции. Начиная с весны ЕВРАЗ направил более 45 млн руб. на оснащение больниц Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска и Осинников.
Так, в мае компания приобрела для больниц Кузбасса необходимые средства защиты, инфракрасные термометры и аппараты искусственной вентиляции легких. А для Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы № 8 — современную ПЦР-лабораторию по выявлению COVID-19.
В июле в рамках благотворительного проекта ЕВРАЗа в социальных сетях «Мы не рискуем» в медицинские учреждения были направлены необходимые маски, перчатки, защитные очки и антисептики.
В августе ЕВРАЗ приобрел для Таштагольской районной больницы переносной аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат для интервенционных процедур, эндоскопический комплекс для лапароскопии и другое специализированное оборудование, а также автомобили, которые задействованы специалистами амбулаторно-поликлинической службы при посещении пациентов на дому.
Кроме того, компания выделила 230 млн руб. на строительство городской инфекционной больницы в Новокузнецке и выступила поставщиком металлопроката для проекта.
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