Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 51 коп.

УрБК, Москва, 13.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 21,14 коп., до 77,33 руб., а курс евро — на 51,18 коп., до 91,32 руб.