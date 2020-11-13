Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 51 коп.

УрБК, Москва, 13.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 21,14 коп., до 77,33 руб., а курс евро — на 51,18 коп., до 91,32 руб.
УрБК, Москва, 12.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 ноября 2020 года. Курс долл. ...02.11.2020 Официальный курс доллара США вырос на 1,24 руб., евро — на 1,13 руб.
УрБК, Москва, 02.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2020 года. Курс долл. ...15.09.2020 Официальный курс доллара США к рублю вырос на 47 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 15.09.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2020 года. Курс ...22.05.2020 Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 65 коп.
УрБК, Москва, 22.05.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2020 года. Курс долл. США ...08.04.2020 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 08.04.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2020 года. Курс долл. ...