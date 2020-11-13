Свердловские подразделения компании «Россети Урал» подтвердили готовность к работе в зимний период

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Сегодня первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов вручил документ, свидетельствующий о готовности электросетевого хозяйства филиала «Свердловэнерго» и «Россети Урал» — «Екатеринбург» к прохождению зимнего максимума нагрузок, руководителю предприятий Андрею Мельникову.



Как сообщает департамент по связям с общественностью компании, в мероприятии также приняли участие первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Урал» Владимир Болотин, главный инженер филиала «Свердловэнерго» Владимир Вяткин и главный инженер «Россети Урал» — «Екатеринбург» Евгений Мальцев.





Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью «Россети Урал»



«Паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 — это общая оценка всего персонала компании «Россети Урал», ее филиалов и дочерних обществ к предстоящему максимуму нагрузок. Благодаря вашим общим усилиям, ежедневной напряженной работе подготовка сетей проведена достойно и в необходимые сроки, чтобы во время зимнего периода обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение жителей нашего региона. От имени правительства Свердловской области, министерства энергетики и ЖКХ и от себя лично благодарю вас за то, что даже в нынешних непростых условиях ваш персонал справился с поставленными задачами», — отметил в своем выступлении заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.



В рамках подготовки к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов энергетики выполнили ремонт 11 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 1379 коммутационных аппаратов напряжением 6-110 кВ, 44 км воздушных линий электропередачи, 466 трансформаторных подстанций, произвели замену 6 883 опор воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, а также выполнили расчистку трасс ВЛ на площади почти 3,9 тыс. гектаров. На техническое обслуживание и ремонты электрических сетей компания «Россети Урал» на территории Свердловской области, включая Екатеринбург, направила порядка 1,8 млрд руб.



Отмечается, что подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме. Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%. К проведению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 216 бригад, 1116 человек производственного персонала, 745 единиц специальной техники, 209 резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 7,33 МВт.



«Подготовка к зимнему максимуму нагрузок в этом году велась в нестандартных, даже нетипичных условиях действия ограничительных мероприятий из-за пандемии. Несмотря на это все мероприятия по подготовке электросетевой инфраструктуры к зиме выполнены на 100% и в заданные сроки. Под особым контролем энергетиков в этом году находятся медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Отмечу, что кроме стандартной готовности персонала к зиме наши сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для работы в нынешних условиях», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин.



Накануне глава «Россетей» Павел Ливинский вручил паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов генеральному директору «Россети Урал» Сергею Дрегвалю. Ранее приказом Минэнерго России была подтверждена полная готовность компаний группы «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия.