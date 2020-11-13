Таможенники аэропорта Кольцово пресекли массовый ввоз на Урал оборудования для вскрытия замков

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге за последние три месяца пресекли ввоз в страну 279 отмычек и 45 наборов для вскрытия замков (в каждом из которых от 10 до 45 отмычек). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).



«Чаще всего в графе «наименование товара» указывается слесарное учебное пособие. В описании товара на сайте одной интернет-площадки указывается, что данные «слесарные принадлежности предназначены для извлечения сломанных ключей и открытия висящих замков». Согласно действующему законодательству, данные товары относятся к средствам для негласного получения информации и запрещены к обороту на территории страны. Более того, получателю такого товара грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении.



«Несколько лет назад мы уже сталкивались с попытками пересылки средств для негласного получения информации в международных почтовых отправлениях. Это были шпионский ручки, очки, лампочки, флешки. В последние месяцы шпионские гаджеты уступили место отмычкам. Во всех случаях эксперты дают однозначное заключение: оборот данных товаров запрещен на территории России», — прокомментировал первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина Михаил Сентяков.



Пересылка отмычек и наборов для вскрытия замков попадает под юрисдикцию статьи 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», санкция которой предусматривает штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы до четырех лет, уточняют в Уральском таможенном управлении.