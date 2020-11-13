Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в сентябре выросла до 7,32%

УрБК, Москва, 17.07.2019. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в мае 2019 ...

Средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ в мае составила 10,54%

УрБК, Москва, 11.06.2015. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с 15 июня снижает процентные ставки по ...

АИЖК снижает процентные ставки по всем ипотечным программам

УрБК, Москва, 07.11.2012. Темпы роста выдачи ипотечных кредитов в РФ в сентябре 2012 года замедлились в связи с ...

В ноябре 2009 года средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам в России снизилась на 0,62% — до 18,68%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2009. В ноябре 2009 года средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам в России снизилась с ...