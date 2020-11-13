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13.11.2020

Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в сентябре выросла до 7,32%

УрБК, Москва, 13.11.2020. Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ в сентябре 2020 года составила 7,32%. Об этом говорится в исследовании Банка России.

В августе текущего года показатель составлял 7,16%. Регулятор поясняет, что такая динамика ипотечной ставки обусловлена главным образом увеличением доли кредитов на покупку готового жилья в оборотах рынка.

«При этом на первичном ипотечном рынке благодаря действию льготной программы на новостройки средневзвешенная ставка по-прежнему сохранилась вблизи исторических минимумов, скорректировавшись вверх в сентябре на 5 б. п., до 5,93%, что обусловлено растущей доступностью ипотеки для широких слоев населения, сопровождаемой ростом средней суммы и срока кредита», — отмечают аналитики ЦБ.

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