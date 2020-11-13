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13.11.2020

Средние цены на сахар в Свердловской области выросли еще на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября выросли на 3,82%, до 48,95 руб. за кг, сообщает Свердловскстат.

Напомним, что в предыдущие три недели стоимость сахара на Среднем Урале увеличилась на 3,54%, 4,17% и 2,54% соответственно.

Также со 2 по 9 ноября в регионе подорожали свежие помидоры (плюс 4,79%), огурцы (плюс 3,39%), шлифованный рис (плюс 2,8%), морковь (плюс 2,72%), вермишель (плюс 2,28%), маргарин (плюс 1,31%), репчатый лук (плюс 1,23%).

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