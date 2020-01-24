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Генплан развития Екатеринбурга синхронизируют с концепцией развития городской агломерации

24 январь 2020 (15:43)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский при участии министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова провел совещание с архитекторами и крупными застройщиками региона. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Основной темой обсуждения пятой по счету встречи стала концепция развития екатеринбургской агломерации. По словам Александра Высокинского, развитие системы расселения и основных градостроительных каркасов «Большого Екатеринбурга» является важнейшей задачей.

В ходе обсуждения собравшиеся согласились с региональным министром и градоначальником в части необходимости тщательной проработки проекта, учитывающего планы соседствующих с Екатеринбургом муниципалитетов.

«Принципы, заложенные в проекте генерального плана, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург подтвердил свои амбиции. Мы все понимаем, что уральская столица де-факто уже давно стала агломерацией. И наша стратегическая цель — сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», — подвел итог встречи А. Высокинский.

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