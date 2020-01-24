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В Челябинске работающие студенты платят на аренду квартиры 39% своей зарплаты
24 январь 2020 (13:53)
УрБК, Челябинск, 24.01.2020. В IV квартале 2019 года работающие студенты Челябинска в среднем зарабатывали 25,8 тыс. руб. в месяц, при этом аренда однокомнатной квартиры в южноуральской столице в среднем обходится в 10 тыс. руб., что составляет 39% ежемесячной зарплаты студента, выяснили аналитики «Авито».
По оценкам аналитического центра, в Екатеринбурге работающим студентам за аренду жилья приходится отдавать почти половину своей зарплаты — 46% при среднем доходе 34,5 тыс. руб.
При этом в целом по стране больше всего в IV квартале 2019 года студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.) и Екатеринбурге (34,5 тыс. руб.). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тыс. руб.), Ульяновске (24,4 тыс. руб.) и Ижевске (25,1 тыс. руб.).
Отметим, что в качестве исходных данных были проанализированы вакансии, где работодатели указали, что рассматривают кандидатов без опыта работы.
По оценкам аналитического центра, в Екатеринбурге работающим студентам за аренду жилья приходится отдавать почти половину своей зарплаты — 46% при среднем доходе 34,5 тыс. руб.
При этом в целом по стране больше всего в IV квартале 2019 года студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.) и Екатеринбурге (34,5 тыс. руб.). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тыс. руб.), Ульяновске (24,4 тыс. руб.) и Ижевске (25,1 тыс. руб.).
Отметим, что в качестве исходных данных были проанализированы вакансии, где работодатели указали, что рассматривают кандидатов без опыта работы.
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