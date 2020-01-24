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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на техобслуживание инженерных систем офисных помещений





Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%.



Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования): начало договора — с 01.04.2020, окончание договора — 31.03.2021.



Срок заключения договора — до 26 марта 2020 года.



Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе



Дата и время начала приема заявок: 24 января 2020 года с 09.00 по местному времени



Дата и время окончания приема заявок: 20 февраля 2020 года до 16.00 по местному времени.



Для участия в запросе предложений претендент должен отвечать следующим требованиям: осуществлять аналогичную предмету тендера деятельность не менее трех лет, иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки; не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации.



Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.



Итоги тендера будут подведены 12 марта 2020 года. УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило закупку на право заключения договора по уборке, в том числе по замене грязезащитных ковров, по техническому обслуживанию инженерных систем офисных помещений. Об этом говорится в сообщении компании.Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%.Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования): начало договора — с 01.04.2020, окончание договора — 31.03.2021.Срок заключения договора — до 26 марта 2020 года.Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры , а также на ЭТП В2В-center под № 1427565.Дата и время начала приема заявок: 24 января 2020 года с 09.00 по местному времениДата и время окончания приема заявок: 20 февраля 2020 года до 16.00 по местному времени.Для участия в запросе предложений претендент должен отвечать следующим требованиям: осуществлять аналогичную предмету тендера деятельность не менее трех лет, иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки; не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации.Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 12 марта 2020 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:13</span><br /><strong>Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на техобслуживание инженерных систем офисных помещений</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило закупку на право заключения договора по уборке, в том числе по замене грязезащитных ковров, по техническому обслуживанию инженерных систем офисных помещений. Об этом говорится в сообщении компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092788-zastroyschik-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-obyavil-tender-na-tehobsluzhivanie-inzhenernyh-sistem-ofisnyh-pomescheniy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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