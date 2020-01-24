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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на техобслуживание инженерных систем офисных помещений
24 январь 2020 (13:13)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило закупку на право заключения договора по уборке, в том числе по замене грязезащитных ковров, по техническому обслуживанию инженерных систем офисных помещений. Об этом говорится в сообщении компании.
Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%.
Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования): начало договора — с 01.04.2020, окончание договора — 31.03.2021.
Срок заключения договора — до 26 марта 2020 года.
Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на ЭТП В2В-center под № 1427565.
Дата и время начала приема заявок: 24 января 2020 года с 09.00 по местному времени
Дата и время окончания приема заявок: 20 февраля 2020 года до 16.00 по местному времени.
Для участия в запросе предложений претендент должен отвечать следующим требованиям: осуществлять аналогичную предмету тендера деятельность не менее трех лет, иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки; не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 12 марта 2020 года.
Начальная цена выполнения работ не установлена, НДС 20%.
Сроки выполнения работ (сроки поставки оборудования): начало договора — с 01.04.2020, окончание договора — 31.03.2021.
Срок заключения договора — до 26 марта 2020 года.
Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на ЭТП В2В-center под № 1427565.
Дата и время начала приема заявок: 24 января 2020 года с 09.00 по местному времени
Дата и время окончания приема заявок: 20 февраля 2020 года до 16.00 по местному времени.
Для участия в запросе предложений претендент должен отвечать следующим требованиям: осуществлять аналогичную предмету тендера деятельность не менее трех лет, иметь опыт оказания аналогичных услуг в объеме, сопоставимом объему закупки; не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 12 марта 2020 года.
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