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В Екатеринбурге работающие студенты тратят на аренду квартиры 46% своего дохода
24 январь 2020 (12:37)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. В IV квартале 2019 года студенты Екатеринбурга в среднем зарабатывали 34,5 тыс. руб. в месяц, при этом аренда однокомнатной квартиры в уральской столице в среднем обходится в 16 тыс. руб., что составляет 46% ежемесячного дохода работающего студента, выяснили аналитики «Авито».
Таким образом, работающим студентам приходится отдавать почти половину своей зарплаты за аренду жилья в Екатеринбурге.
При этом больше всего в IV квартале 2019 года студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.) и Екатеринбурге (34,5 тыс. руб.). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тыс. руб.), Ульяновске (24,4 тыс. руб.) и Ижевске (25,1 тыс. руб.).
«Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Также затратно оказалось учиться в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно)», — говорится в комментарии аналитиков центра.
По данным «Авито», наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья в конце 2019 года составила чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.
Таким образом, работающим студентам приходится отдавать почти половину своей зарплаты за аренду жилья в Екатеринбурге.
При этом больше всего в IV квартале 2019 года студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.) и Екатеринбурге (34,5 тыс. руб.). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тыс. руб.), Ульяновске (24,4 тыс. руб.) и Ижевске (25,1 тыс. руб.).
«Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Также затратно оказалось учиться в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно)», — говорится в комментарии аналитиков центра.
По данным «Авито», наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья в конце 2019 года составила чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.
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