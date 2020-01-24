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В Екатеринбурге работающие студенты тратят на аренду квартиры 46% своего дохода

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. В IV квартале 2019 года студенты Екатеринбурга в среднем зарабатывали 34,5 тыс. руб. в месяц, при этом аренда однокомнатной квартиры в уральской столице в среднем обходится в 16 тыс. руб., что составляет 46% ежемесячного дохода работающего студента, выяснили аналитики «Авито».



Таким образом, работающим студентам приходится отдавать почти половину своей зарплаты за аренду жилья в Екатеринбурге.



При этом больше всего в IV квартале 2019 года студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. руб.) и Екатеринбурге (34,5 тыс. руб.). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23,3 тыс. руб.), Ульяновске (24,4 тыс. руб.) и Ижевске (25,1 тыс. руб.).



«Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придется отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Также затратно оказалось учиться в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно)», — говорится в комментарии аналитиков центра.



По данным «Авито», наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья в конце 2019 года составила чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:37</span><br /><strong>В Екатеринбурге работающие студенты тратят на аренду квартиры 46% своего дохода</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. В IV квартале 2019 года студенты Екатеринбурга в среднем зарабатывали 34,5 тыс. руб. в месяц, при этом аренда однокомнатной квартиры в уральской столице в среднем обходится в 16 тыс. руб., что составляет 46% ежемесячного дохода работающего студента, выяснили аналитики «Авито».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092786-v-ekaterinburge-rabotayuschie-studenty-tratyat-na-arendu-kvartiry-46-svoego-dohoda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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