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Рост промышленного производства в РФ в 2019 году замедлился до 102,4%

УрБК, Москва, 24.01.2020. По итогам 2019 года индекс промышленного производства составил 102,4% против 102,9% годом ранее, об этом говорится в отчете Росстата.



По данным Росстата, по сравнению с декабрем 2018 года в декабре 2019 года данный показатель был на уровне 102,1%, а по сравнению с ноябрем 2019 года — 108,9%.



Отметим, что Минэкономразвития РФ по итогам прошлого 2019 года ожидало рост промышленного производства на уровне 2,3%. Таким образом, статистика Росстата превзошла ожидания МЭР.



«Ускорение роста произошло главным образом за счет обрабатывающих производств, в то время как показатели добывающей промышленности оставались на сравнительно низких уровнях в результате выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+», — говорится в докладе Минэкономразвития РФ.



Как говорится в отчете Росстата, по итогам 2019 года рост обрабатывающих производств в России составил 2,3% (2,6% в 2018 году), а по отраслям добывающей промышленности — на уровне 3,1% против 4,1% годом ранее.

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