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Свердловчане в прошлом году направили 60 тыс. жалоб в прокуратуру

24 январь 2020 (10:50)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. По итогам 2019 года прокуратура Свердловской области рассмотрела порядка 60 тыс. заявлений граждан, обратившихся за защитой своих прав. Это на 0,2% выше уровня предыдущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наибольшее количество удовлетворенных обращений касается нарушений прав граждан в сфере трудового, жилищного законодательства, в сферах ЖКХ и исполнительного производства», — говорится в сообщении.

В ходе разрешения жалоб выявлено 14 тыс. нарушений закона (плюс 2,6% к уровню 2018 года). По результатам рассмотрения обращений прокурорами принесено 400 протестов, внесено 4 тыс. представлений об устранении нарушений закона, в суд направлено 2 тыс. 500 исковых заявлений, 300 должностным лицам объявлены предостережения о недопущении нарушений закона, возбуждено 1 тыс. 200 дел об административном правонарушении, направлено 15 требований об изменении нормативно-правовых актов.

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