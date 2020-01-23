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ФАС зафиксировала рост цен на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области
23 январь 2020 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Стоимость дизельного топлива на АЗС в Свердловской области с 13 по 19 января 2020 года выросла на 2 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными на прошлой неделе, и составила 49,03 руб.
По данным регионального Управления ФАС России, цена на сжиженный газ снизилась на 1 коп. и составила 20,02 руб.
Стоимость бензина АИ-92 (93) осталась прежней и составила 42,78 руб. за литр, бензин АИ-95 также реализуется по цене прошлой недели — 45,49 руб. за литр.
По данным регионального Управления ФАС России, цена на сжиженный газ снизилась на 1 коп. и составила 20,02 руб.
Стоимость бензина АИ-92 (93) осталась прежней и составила 42,78 руб. за литр, бензин АИ-95 также реализуется по цене прошлой недели — 45,49 руб. за литр.
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