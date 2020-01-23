Новости дня

Перед работниками МУП «Тавдинские инженерные системы» погашены долги по зарплате на сумму более 3 млн рублей

23 январь 2020 (15:16)

УрБК, Тавда, 23.01.2020. По требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед работниками МУП «Тавдинские инженерные системы».

Установлено, что у предприятия имеется задолженность по зарплате за ноябрь 2019 года перед 179 работниками в размере свыше 3 млн руб.

По итогам проверки в адрес директора предприятия внесено представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности по зарплате, а также о начислении и выплате компенсации за нарушение срока ее выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате задолженность по выплате зарплаты выплачена работникам в полном объеме. Компенсации за несвоевременную выплату составили свыше 41 тыс. руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: