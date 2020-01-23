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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по внутриквартальным проездам на улице Новгородцевой

23 январь 2020 (11:55)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» объявило о закрытии движения транспорта по внутриквартальным проездам между домами № 13б и № 11 и домами № 13б и № 17 на улице Новгородцевой с 30 января по 9 февраля 2020 года.

«Это необходимо в связи с проведением работ по прокладке теплотрассы. После окончания земляных работ АО «ЕТК» восстановит элементы нарушенного благоустройства. Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, что для удобства автомобилистов и горожан сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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