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В Екатеринбурге микрофинансовую компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей за назойливость

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменения постановление Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ», которое обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за излишнюю назойливость.



Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в марте 2019 года житель Екатеринбурга заключил договор займа с ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ». На август того же года задолженность перед микрофинансовой компанией (МФО) погашена не была. Чтобы вернуть просроченную задолженность, специалисты «СМАРТМАНИ.РУ» начали звонить отцу заемщика. Причем делали они это неоднократно и настойчиво, порой до 8 раз в сутки.



«Мужчина не выдержал натиска и обратился за помощью в УФССП России по Свердловской области, написал заявление, предоставил распечатку телефонных разговоров. В ходе проверки обращения специалистами ведомства было установлено непосредственное неоднократное взаимодействие с отцом должника по договору займа с целью возврата просроченной задолженности в нарушение Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По факту нарушения 29 августа 2019 года в отношении ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Постановлением судьи Кировского районного суда Екатеринбурга микрофинансовой компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.», — уточнили в облсуде.



При этом представитель МФО обжаловал постановление суда первой инстанции в Свердловском областном суде с просьбой отменить данное постановление. Однако судья апелляционной инстанции согласился с выводом судьи Кировского районного суда Екатеринбурга о нарушении ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ» требований законодательства.



«В соответствии с законом 230-ФЗ «…по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки; более двух раз в неделю; более восьми раз в месяц». А для общения с третьим лицом, как было в данном случае, у кредитора должно быть «согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом», а также само третье лицо не должно быть против такого взаимодействия. Причем такое согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа», — пояснили представители судебного ведомства.



В итоге судья Свердловского областного суда оставил без изменения постановление Кировского районного суда Екатеринбурга и обязал ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ» заплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение норм действующего законодательства.

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