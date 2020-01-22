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В Челябинске «Первое коллекторское бюро» оштрафовано на 50 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.01.2020. В Челябинске НАО «Первое коллекторское бюро» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 50 тыс. руб.



В УФССП России по Челябинской области обратился житель Челябинска, в адрес которого поступило письмо с указанием на наличие задолженности по кредиту. В ходе рассмотрения обращения было установлено, что проживающий в частном доме гражданин получил письмо от соседа. Последнему, в свою очередь, это письмо передал неизвестный человек.



Судебные приставы взяли с соседа заявителя объяснение. Тот сообщил, что в один из дней апреля 2019 года после 18 часов он услышал лай своей собаки, вышел на улицу и увидел мужчину. Еще один человек находился в машине. Визитер попросил передать соседу письмо с печатным текстом без конверта, что и было сделано в тот же вечер.



На основании поступившего заявления судебными приставами была инициирована внеплановая документарная проверка деятельности НАО «Первое коллекторское бюро». По ее результатам был составлен протокол об административном правонарушении. Коллекторская организация, не имея согласия должника передавать третьим лицам и делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и другие персональные данные должника, передала третьему лицу и сделала доступными для него указанные сведения.



Таким образом, НАО «Первое коллекторское бюро» допустило нарушение требований закона и совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление судебных приставов и назначил организации штраф в размере 50 тыс. руб.



В свою очередь, коллекторская организация обжаловала решение суда. Она указала, что заявитель (УФССП России по Челябинской области) не представил фото-, видео- и аудиодоказательств того, что именно ее сотрудники вручили третьему лицу письмо с персональными данными должника. Также, по мнению коллекторского агентства, заявитель должен был представить в суд материалы, подтверждающие полномочия лиц, вручивших письмо соседу должника, а также подтвердить факт отсутствия конверта в момент передачи письма.



Тем не менее в суде апелляционной инстанции жалоба НАО «Первое коллекторское бюро» была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения. 15 января 2020 года, в день рассмотрения апелляционной жалобы, оно вступило в законную силу. Срок для добровольного погашения штрафа — 60 дней.

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