Новости дня

В Екатеринбурге в прошлом году стали выпускать 160 новых видов пищевой продукции

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Количество предприятий пищевой промышленности в Екатеринбурге в ушедшем году возросло до 66. Среди них — 14 крупных и 52 малых производства по выпуску продовольственных товаров, говорится в сообщении комитета по товарному рынку администрации города.



«Кроме того, потребительский рынок мегаполиса пополнился 160 видами новой продукции. Доля товаров, производимых в соответствии с международными стандартами качества, достигла рекордных 96%. Также увеличилась доля отгрузки продуктов для здорового питания — до 16,3%», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:18</span><br /><strong>В Екатеринбурге в прошлом году стали выпускать 160 новых видов пищевой продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Количество предприятий пищевой промышленности в Екатеринбурге в ушедшем году возросло до 66. Среди них — 14 крупных и 52 малых производства по выпуску продовольственных товаров, говорится в сообщении комитета по товарному рынку администрации города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092685-v-ekaterinburge-v-proshlom-godu-stali-vypuskat-160-novyh-vidov-pischevoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: