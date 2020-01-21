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В Екатеринбурге в прошлом году стали выпускать 160 новых видов пищевой продукции

21 январь 2020 (12:18)

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Количество предприятий пищевой промышленности в Екатеринбурге в ушедшем году возросло до 66. Среди них — 14 крупных и 52 малых производства по выпуску продовольственных товаров, говорится в сообщении комитета по товарному рынку администрации города.

«Кроме того, потребительский рынок мегаполиса пополнился 160 видами новой продукции. Доля товаров, производимых в соответствии с международными стандартами качества, достигла рекордных 96%. Также увеличилась доля отгрузки продуктов для здорового питания — до 16,3%», — говорится в сообщении.

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